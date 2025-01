AF Corse ritorna alla 24 ore di Daytona con una line-up inedita

Un anno dopo la splendida volata che ha visto la Ferrari 296 GT3 numero 21 chiudere la 24 ore di Daytona in seconda posizione nella classe GTD, AF Corse tornerà al via della prestigiosa maratona della Florida con un equipaggio rinnovato.

Come nel 2024 la vettura del Cavallino Rampante vedrà al via il pilota ufficiale AF Corse Simon Mann, reduce dalla vittoria ottenuta nell’ultima tappa del FIA World Endurance Championship in classe LMGT3. Insieme a lui ci saranno i piloti ufficiali Ferrari Alessandro Pier Guidi e Lilou Wadoux.

All’equipaggio si aggiungerà in occasione della 24 ore di Daytona anche Kei Cozzolino, che nel 2024 ottenne il secondo posto di classe con lo stesso Mann, con François Heriau e Miguel Molina.