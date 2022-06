A Ferrari l’ACO Sustainable Endurance Award

A poche ore dal via della 24 Ore di Le Mans Ferrari e AF Corse sono stati premiati dal presidente dell’ACO, Pierre Fillon, con il Sustainable Endurance Award, riconoscimento che premia i programmi legati alla sostenibilità intrapresi dai costruttori e dai team che partecipano al Campionato del Mondo Endurance.

Ferrari sta sviluppando un approccio globale pienamente coerente con la strategia di Responsabilità Sociale d'Impresa dell'ACO e con il suo triplice impegno (EngageMans) nei confronti del pianeta, di un'economia responsabile e di tutti. Ferrari ha anche avviato il processo per ottenere la certificazione ISO 20121, lo standard per gli eventi sostenibili, per i progetti legati alla futura Le Mans Hypercar, sulla scia di quanto già ottenuto per l’Autodromo del Mugello e del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe.