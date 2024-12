Le voci dei piloti dopo la Hyperpole in Bahrain

Le due Ferrari 296 LMGT3 di Vista AF Corse scatteranno dalla seconda e quarta fila nell’ultimo appuntamento stagionale del FIA WEC. François Heriau ha fatto segnare il terzo tempo in qualifica sulla vettura numero 55, reduce dalla pole position del Fuji, mentre Thomas Flohr ha portato la numero 54, vincitrice in Giappone, in settima posizione. Ecco i commenti dei piloti dopo la Hyperpole, in vista della 8 Ore del Bahrain che prenderà il via sabato 2 novembre alle ore 14 (orario locale).



François Heriau, 296 LMGT3 #55: “Sia le qualifiche che la Hyperpole sono state positive. Abbiamo lavorato molto bene sulla vettura nelle prove libere, siamo riusciti a renderla competitiva sia con le gomme nuove che con le usate. Sono riuscito a ripetere oggi il lavoro fatto nelle simulazioni di qualifica e sono soddisfatto del risultato. La seconda fila è un buon punto di partenza per la 8 Ore di domani.”



Thomas Flohr, 296 LMGT3 #54: “La qualifica è stata molto positiva, la vettura si guidava davvero bene. Le condizioni erano piuttosto calde, ma sono riuscito a ottenere dei tempi competitivi con facilità. Sono molto contento della terza posizione nella prima sessione di qualifica, poi in Hyperpole sono stato un po’ troppo conservativo e ho lasciato sul piatto quattro decimi rispetto al tempo precedente. Comunque la settima posizione di partenza è un buon risultato in vista della gara di domani, che si prospetta molto interessante.”