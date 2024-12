Seconda fila per la 296 LMGT3 in Bahrain

Le due Ferrari 296 LMGT3 di Vista AF Corse scatteranno dalla seconda e quarta fila alla 8 Ore del Bahrain, ultimo appuntamento stagionale per il FIA World Endurance Championship. François Heriau ha portato la vettura numero 55, che condivide con Simon Mann e l’ufficiale Alessio Rovera, in terza posizione al termine della sessione di Hyperpole, mentre Thomas Flohr si è classificato settimo sulla numero 54 divisa con Francesco Castellacci e l’ufficiale Davide Rigon, reduci dal successo nel precedente appuntamento del Fuji.

I due piloti con licenza Bronze sono scesi in pista nella prima sessione di qualifica, disputata nel pomeriggio di venerdì 1° novembre in condizioni di asciutto e temperatura mediamente elevata, con l’aria a 28 °C e l’asfalto a 32 °C. Heriau si è classificato al secondo posto con appena 147 millesimi di ritardo dal miglior tempo, mentre Flohr ha chiuso quarto a poco meno di quattro decimi: entrambi si sono qualificati per la successiva Hyperpole riservata alle dieci vetture più veloci.

Nel turno determinante per la pole position François Heriau si è ancora una volta dimostrato in forma dopo la pole ottenuta al Fuji, facendo segnare il terzo tempo in 2’02”367, con un distacco di 166 millesimi dal primo posto ottenuto dalla McLaren numero 95. Thomas Flohr non è invece riuscito a migliorare il suo riferimento cronometrico e si è classificato al settimo posto con un giro in 2’03”033, a 832 millesimi dalla prima posizione, in una sessione che ha visto le dieci auto racchiuse in poco più di un secondo.

La 8 Ore del Bahrain, appuntamento conclusivo della stagione del FIA WEC, prenderà il via sabato 2 novembre alle ore 14 (orario locale).