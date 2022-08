A due mesi di distanza dalla 24 Ore di Le Mans, un video racconta le emozioni di una gara unica, dal fascino inarrivabile tanto per i protagonisti quanto per i tifosi, tornati nuovamente numerosi ad assistere a questo evento. L’attesa, le speranze, la determinazione e la gioia per il doppio podio finale in classe LMGTE Pro racchiuse in meno di due minuti.