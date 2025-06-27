Il frontale affilato, le fiancate scolpite e il diffusore posteriore contribuiscono a un look grintoso che tuttavia non nasconde i richiami alla 296 GTB da cui nasce.
Ogni dettaglio è progettato per migliorare le prestazioni in pista ed è al servizio di un’aerodinamica altamente sofisticata, nata dall’esperienza maturata nelle competizioni endurance, e non solo.
Il motore della Ferrari 296 GT3 Biposto è un V6 turbo da 2992 cm3, progettato per offrire prestazioni straordinarie.
Questo propulsore, sviluppato con tecnologie all'avanguardia, eroga una potenza elevata e una coppia consistente, garantendo accelerazioni fulminee e risposta istantanea all’acceleratore. La gestione elettronica avanzata e il sistema di raffreddamento ottimizzato assicurano efficienza e affidabilità anche nelle condizioni più estreme.
La trasmissione sequenziale a sei marce, abbinata al motore, permette cambi di marcia rapidi e precisi, esaltando l'esperienza di guida sportiva.