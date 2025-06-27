Ferrari logo
    Ferrari 296 GT3 Biposto

    La Ferrari 296 GT3 Biposto aggiunge un livello inedito all’esperienza di guida della 296 GT3: quello del passeggero. D’altronde, le emozioni più belle, sono quelle che vengono condivise.
    Pensata esclusivamente per un uso non agonistico, la 296 GT3 Biposto si differenzia dalla celebre 296 GT3 per l’aggiunta del sedile per il passeggero.
    Questa versione mantiene le prestazioni eccezionali della GT3, offrendo al contempo un'esperienza di guida condivisa, ideale per chi desidera vivere l'emozione della pista in compagnia o per sfruttare i consigli di un coach o un istruttore, anche durante gli eventi di Club Competizioni GT.
    Gli interni della Ferrari 296 GT3 Biposto sono stati ripensati per garantire a entrambi gli occupanti sicurezza e comfort, senza compromettere le prestazioni. 
    Il sedile lato passeggero, realizzato con materiali di alta qualità e progettato per offrire un supporto ottimale, permette di vivere l'esperienza di guida in modo coinvolgente e sicuro. Il layout antistante è stato modificato per consentire al passeggero di distendere i piedi, migliorando ulteriormente il comfort durante le sessioni in pista. 
    Ferrari 296 GT3 Biposto - Interior
    Il roll cage è stato riprogettato, consentendo di raggiungere un nuovo livello sicurezza per gli occupanti. Questi ultimi possono contare su rinforzi della cellula di sicurezza dal lato del passeggero grazie alla revisione del layout dei tubi in acciaio e al pannello in carbonio, per un elevato assorbimento degli urti.
    Ferrari 296 GT3 Biposto - Interior
    Il cockpit della 296 GT3 Biposto mantiene l'ergonomia e la tecnologia avanzata della versione originale, con un cruscotto digitale che fornisce tutte le informazioni necessarie al pilota. I comandi sono disposti in modo intuitivo sia sul volante quanto sulla consolle centrale, permettendo una gestione facile e immediata delle funzioni principali. Intuitività, visibilità, accessibilità – i principi cardine attorno ai quali era stato sviluppato l’abitacolo della 296 GT3 – assieme a comfort e sicurezza, sono stati mantenuti o, se possibile, ottimizzati nella versione Biposto.
    Ferrari 296 GT3 Biposto - Interior
    La Ferrari 296 GT3 Biposto conserva l'aspetto aggressivo e funzionale della versione originale.
    Il design esterno è studiato per massimizzare l'aerodinamica, con linee decise e prese d'aria strategicamente posizionate per ottimizzare il flusso e la stabilità ad alte velocità.

    Il frontale affilato, le fiancate scolpite e il diffusore posteriore contribuiscono a un look grintoso che tuttavia non nasconde i richiami alla 296 GTB da cui nasce.

    Ogni dettaglio è progettato per migliorare le prestazioni in pista ed è al servizio di un’aerodinamica altamente sofisticata, nata dall’esperienza maturata nelle competizioni endurance, e non solo.

    Il motore della Ferrari 296 GT3 Biposto è un V6 turbo da 2992 cm3, progettato per offrire prestazioni straordinarie.

    Questo propulsore, sviluppato con tecnologie all'avanguardia, eroga una potenza elevata e una coppia consistente, garantendo accelerazioni fulminee e risposta istantanea all’acceleratore. La gestione elettronica avanzata e il sistema di raffreddamento ottimizzato assicurano efficienza e affidabilità anche nelle condizioni più estreme.

    La trasmissione sequenziale a sei marce, abbinata al motore, permette cambi di marcia rapidi e precisi, esaltando l'esperienza di guida sportiva.