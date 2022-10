La Ferrari SF90 Stradale è l’auto perfetta per mostrare le numerose opzioni di personalizzazione offerte dalla gamma Accessori di Ferrari Genuine. L’animo sportivo della nostra supercar è stato ulteriormente esaltato con l’aggiunta di elementi esclusivi come lo spoiler anteriore e le prese d’aria anteriori, i triangoli vetri laterali e le calotte degli specchietti, tutti realizzati in fibra di carbonio ultraleggera con finitura lucida.