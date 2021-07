Una delle missioni del club è quella di creare un mondo Ferrari e far percepire ai soci di appartenere a un'unica famiglia. Per il 2009 il club organizzerà unitamente a Forza Rossa, la rappresentanza ufficiale Ferrari in Romania, un buon numero di eventi sul suolo rumeno e all'estero (a Maranello, nel sud della Francia e in Toscana).

Forza Rossa ha reso disponibile per il club una nuovissima struttura di 500 metri quadrati, dove potranno svolgersi gli eventi organizzati.