Oggi i due club operano come un sodalizio unico, sotto il nome di Ferrari Club Malta. I locali del club sono aperti tutte le domeniche in cui si corre un Gran Premio ed in occasione di eventi speciali. Presso il Club, i proprietari di Ferrari e gli appassionati possono incontrarsi e condividere le esperienze legate al mondo Ferrari, in un'atmosfera cordiale ed incline alla socializzazione.

I proprietari di Ferrari sono invitati, tramite il bollettino informativo, a partecipare alle attività del Club ed agli eventi specifici che sono organizzati per loro. A Malta ci sono circa 40 proprietari di Ferrari, i modelli in loro possesso spaziano dalla Ferrari 208 alle ultime Ferrari 360 e Maranello. Il Club ha circa 800 iscritti ed almeno 150 sono presenti nella sede del club durante i Gran Premi e gli altri eventi organizzati. Quest'anno il comitato direttivo indirà frequenti assemblee per i soci, poiché si sono rivelate molto utili per mantenere vivo l'interesse verso il Club ed hanno prodotto anche delle ottime idee. Due di queste assemblee sono già state organizzate a febbraio e marzo.