Oggi conta 2.900 soci nel Regno Unito e 320 membri che risiedono oltremare in tutte le parti del mondo. In Gran Bretagna i sostenitori della Ferrari provengono da vari percorsi esistenziali. Infatti, tra i nostri membri si trovano cantanti, attori, tecnici, architetti, dottori, venditori, scienziati e scrittori. Da non trascurare la continua crescita delle Ferrari appartenenti al gentil sesso.

Il Club ha un calendario fittissimo di attività: per il solo 2009 sono previsti un centinaio d’eventi. Le manifestazioni sono pensate per soddisfare le diverse esigenze dei soci, e includono regolarmente giornate in pista sui più importanti circuiti della Gran Bretagna.

Ci sono poi il meeting annuale con concorso, picnic primaverili e autunnali in posti come Blenheim Palace, Waddesdon Manor, Burghley House e il Prescott Speed Hill Climb. Completano il calendario un gran numero d’inviti a esporre le vetture in occasione delle maggiori competizioni motoristiche e di altri eventi di rilevanza nazionale.

Il Club gestisce due campionati dedicati alle Ferrari: uno riservato ai modelli pre 348, l’altro alle 355 Challenge. Inoltre, il Club organizza un fiorente campionato di gare in salita, che tocca tutte le più importanti località inglesi dove si pratica questa specialità.

Per promuovere lo spirito di gruppo e mantenere i contatti tra i soci, discorrendo degli eventi passati e futuri e delle attività realizzate dai Gruppi Regionali, il Club pubblica la newsletter bimestrale monotematica “Ferrari News” e la rivista trimestrale a colori “Ferrari”, che riflette la storia del marchio e il mondo Ferrari.