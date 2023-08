"Sin dalla sua nascita nel 1993, il Ferrari Challenge è il Campionato monomarca più prestigioso e più longevo a livello mondiale. Attualmente, è suddiviso in serie continentali: Europe, North America e Asia Pacific, a cui si aggiungono i Challenge UK e Japan.





L'EVENTO



Ciascuna serie del Ferrari Challenge è suddivisa in quattro categorie principali: Trofeo Pirelli, Trofeo Pirelli Am, Coppa Shell e Coppa Shell Am. I vincitori di ogni gara sono quattro, uno per ciascuna categoria.