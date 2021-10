Una soluzione progettuale in cui si uniscono sportività, funzione e piacere, che Ferrari ha interpretato a modo suo, con un tetto a scomparsa leggero, che si ripiega con un innovativo movimento che rispetta i vincoli di stile ed al tempo stesso migliora le proprie caratteristiche funzionali come peso, velocità di apertura e silenziosità.

L'innovativo alloggiamento del tetto assicura anche il minimo ingombro, consentendo una grande versatilità di utilizzo dello spazio in ogni configurazione.

Il tetto è realizzato in pannelli di alluminio e dalla struttura portante in fusioni dello stesso materiale, soluzione che ha permesso di contenere i pesi totali e delle masse in movimento.