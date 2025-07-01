La Ferrari Amalfi ridefinisce il concetto di sportività contemporanea.
Ferrari Amalfi: Pura e sportiva
Un equilibrio di eleganza, potenza e reattività
Un nuovo linguaggio stilistico
Il design esterno della Ferrari Amalfi si ispira a una speedform affusolata e monolitica, che le conferisce un’identità forte e dinamica. Un approccio minimalista che definisce un corpo vettura scolpito e raffinato.
La Ferrari Amalfi avvolge guidatore e passeggero
Il design degli interni, dal linguaggio pulito e contemporaneo, esalta l’esperienza di guida. Il nuovo display centrale touch da 10,25” è affiancato dal quadro strumenti da 15,6”, e dal display passeggero da 8”.
La potenza incontra la precisione assoluta
Sportività pura, al servizio della prestazione
Il V8 biturbo Ferrari è ancora più potente
La nuova centralina motore, la gestione della sovralimentazione evoluta e nuovi sensori di pressione, spingono il V8 biturbo a una potenza massima di 640 cv. Lo 0-100 km/h è coperto in 3,3 secondi.
L’ala mobile si integra armoniosamente nella coda
L’aerodinamica attiva è caratterizzata dall’ala posteriore, in grado di assumere automaticamente tre configurazioni: Low Drag (LD), Medium Downforce (MD) e High Downforce (HD). In quest’ultima posizione - a 250 km/h - genera 110 kg di carico verticale.
Controllo e reazione si incontrano
La guida diventa un’estensione del pensiero
Coniuga piacere di guida e versatilità
L’esperienza di guida della Ferrari Amalfi è precisa, reattiva e coinvolgente. Agli evoluti sistemi di frenata si aggiunge una nuova calibrazione dell’Electric Power Steering, capace di aumentare del 10% la velocità di apprendimento della stima del grip garantito dagli pneumatici da 20”.