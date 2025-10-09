Ferrari logo
    ELETTRICA

    Da 78 anni di tradizione nelle corse nasce la prima Ferrari completamente elettrica. Progettata per offrire prestazioni pure, precisione assoluta e l’emozione autentica di una vera auto sportiva.

    Eccellenza ingegneristica, in ogni dettaglio
    Strato dopo strato, prende forma l’anatomia dell’innovazione.

    Pura potenza

    Progettato interamente da Ferrari, l’assale anteriore ha una potenza di 210 kW con il 93% di efficienza alla potenza massima e una densità di potenza di 3.23 kW/kg. Il sistema Disconnect passa con fluidità alla trazione posteriore, massimizzandone l’efficienza.

    Un nuovo battito

    Spingendo la tecnologia oltre ogni limite, i motori sincroni a magneti permanenti offrono una densità di coppia e potenza eccezionali, grazie a un design che deriva dal mondo motorsport, con geometrie ottimizzate e materiali altamente performanti.

    La tecnologia dei motori elettrici

    Quattro motori indipendenti condividono la stessa architettura avanzata, garantendo una risposta immediata e controllo totale su ogni ruota.

    Innovazione ispirata dalla F1

    Il rotore utilizza una configurazione ad array di Halbach, derivata dalla Formula 1 e applicata per la prima volta in un' 'auto sportiva, massimizzando la densità di coppia e riducendo il peso complessivo.

    Specifiche tecniche

    Interamente sviluppati da Ferrari, i motori elettrici rappresentano l’incontro tra materiali d’eccellenza e un’architettura innovativa.

    25.5k rpm
    Velocità max
    di rotazione posteriore
    30k rpm
    Velocità max
    di rotazione anteriore
    310kW
    Potenza di
    picco posteriore
    105kW
    Potenza di
    picco anteriore
    Una struttura scolpita
    Il primo telaio Ferrari con il 75% di alluminio riciclato. Progettato con efficienza, sostenibilità e precisione ingegneristica senza compromessi.
    MASSIMA
    MASSIMA LEGGEREZZA

    Assemblato interamente a Maranello, il sistema batteria/telaio a 800 V offre una densità energetica di 195 Wh/kg, unita a un baricentro basso per un equilibrio ottimale.

    Posizionamento della batteria

    L’85% dei moduli è integrato nel pianale concretato tra i due assi, il restante 15% sotto la seduta posteriore.

    HOUSING

    Alloggiato all’interno del telaio per una protezione ottimale in caso di impatto laterale.

    Batteria rimovibile

    È stata progettata per essere smontabile e riparabile se necessario, senza compromettere parti strutturali

    Cooling plate

    Protegge dagli impatti verticali provenienti da sotto e mantiene uniforme la temperatura delle celle.

    Prestazioni della batteria

    Grazie alla capacità di assorbire fino a mezzo megawatt di potenza, la batteria garantisce prestazioni da auto sportiva senza compromessi termici.

    La chimica avanzata delle celle e un sistema di gestione termica evoluto assicurano lunga durata, alta densità energetica e prestazioni costanti anche sotto stress prolungato.
    Progettato per garantire equilibrio
    Il primo assale posteriore Ferrari con un sottotelaio separato che riduce rumore e vibrazioni (NVH) e mantiene la rigidezza del telaio, grazie alla più grande fusione cava monoblocco della gamma.
    Assale posteriore
    Con 4,80 kW/kg e il 93% di efficienza alla potenza massima, lassale posteriore trasforma istantaneamente la coppia elettrica in puro piacere di guida Ferrari.
    Ingegneria

    Le boccole dell’assale posteriore sono ottimizzate per ridurre vibrazioni e rumori (NVH), senza compromettere la rigidità in curva tipica di un telaio Ferrari.

    620kW
    Potenza massima
    Fluidità di guida
    Sistema della sospensioni
    Grazie al baricentro più basso e a un momento di inerzia polare ridotto, le sospensioni richiedono forze attive minori per bilanciare i carichi in curva su tutte e quattro le ruote.
    Prestazioni dinamiche

    La vite a ricircolo di sfere ha il passo aumentato del 20% ed è in grado di assorbire e controllare meglio gli impatti verticali.

    Comfort

    L’auto presenta la seconda generazione di sospensioni attive Ferrari, evolute per unire il comfort di un'auto sportiva con la precisione di guida.

    Precisione
    Precisione in movimento
    Una composizione di ingegneria e design, che si muove come un unico corpo.
    Assale frontale
    Grazie all’inverter integrato, entrambi i motori anteriori ricevono potenza con una risposta immediata e precisa.
    Motore elettrico
    Quattro motori indipendenti garantiscono coppia istantanea con un controllo senza eguali.
    Batteria
    Un sistema da 800 V caratterizzato da elevata densità di energia e distribuzione ottimale dei pesi.
    Sospensioni
    Le sospensioni attive uniscono il comfort di un'auto sportiva alla precisione di guida da pista.
    Assale posteriore
    L’assale integra due motori per un’accelerazione fluida e un controllo preciso.
    Specifiche tecniche
    Una propulsione pensata per stupire come mai prima d’ora. La prima Ferrari Elettrica porta l’innovazione oltre ogni limite.
    2,5s
    0-100 km/h
    310km/h
    Velocità massima
    >1000cv
    in boost mode, Potenza
    >520km
    Autonomia
    L’emozione continua.
    Preparatevi per scoprire la fase successiva.