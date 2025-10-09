Da 78 anni di tradizione nelle corse nasce la prima Ferrari completamente elettrica. Progettata per offrire prestazioni pure, precisione assoluta e l’emozione autentica di una vera auto sportiva.
Progettato interamente da Ferrari, l’assale anteriore ha una potenza di 210 kW con il 93% di efficienza alla potenza massima e una densità di potenza di 3.23 kW/kg. Il sistema Disconnect passa con fluidità alla trazione posteriore, massimizzandone l’efficienza.
Spingendo la tecnologia oltre ogni limite, i motori sincroni a magneti permanenti offrono una densità di coppia e potenza eccezionali, grazie a un design che deriva dal mondo motorsport, con geometrie ottimizzate e materiali altamente performanti.
Quattro motori indipendenti condividono la stessa architettura avanzata, garantendo una risposta immediata e controllo totale su ogni ruota.
Il rotore utilizza una configurazione ad array di Halbach, derivata dalla Formula 1 e applicata per la prima volta in un' 'auto sportiva, massimizzando la densità di coppia e riducendo il peso complessivo.
Interamente sviluppati da Ferrari, i motori elettrici rappresentano l’incontro tra materiali d’eccellenza e un’architettura innovativa.
L’85% dei moduli è integrato nel pianale concretato tra i due assi, il restante 15% sotto la seduta posteriore.
Alloggiato all’interno del telaio per una protezione ottimale in caso di impatto laterale.
È stata progettata per essere smontabile e riparabile se necessario, senza compromettere parti strutturali
Protegge dagli impatti verticali provenienti da sotto e mantiene uniforme la temperatura delle celle.
Prestazioni della batteria
Grazie alla capacità di assorbire fino a mezzo megawatt di potenza, la batteria garantisce prestazioni da auto sportiva senza compromessi termici.
Le boccole dell’assale posteriore sono ottimizzate per ridurre vibrazioni e rumori (NVH), senza compromettere la rigidità in curva tipica di un telaio Ferrari.
La vite a ricircolo di sfere ha il passo aumentato del 20% ed è in grado di assorbire e controllare meglio gli impatti verticali.
L’auto presenta la seconda generazione di sospensioni attive Ferrari, evolute per unire il comfort di un'auto sportiva con la precisione di guida.