Il servizio “MainPower” nasce dall’unione tra la garanzia estesa New Power e la Manutenzione Ordinaria e si sostituisce alla garanzia estesa NewPower per le vetture: California, 458 Italia, 458 Spider e FF. Tale offerta è valida solamente per vetture che hanno precedentemente aderito al programma 7-years Genuine Maintenance.

La copertura del pacchetto MainPower relativamente all’estensione della Garanzia è esattamente quella della New Power o New Power15 attualmente in essere. Per quanto riguarda la Manutenzione Ordinaria, invece, il servizio segue le stesse norme del collaudato programma 7-years Genuine Maintenance. In questo caso però data di attivazione e scadenza coincidono con quella della copertura della Garanzia New Power. Le norme di attivazione e di esclusione principali del nuovo Programma MainPower, seguono quelle della Garanzia New Power, essendo quest’ultima il servizio principale.

La richiesta di adesione al Programma MainPower, può avvenire all’interno del periodo di competenza, seguendo le stesse procedure di attivazione delle altre formule di garanzia. Il servizio ha la durata di 12 mesi, rinnovabile.

Gli interventi di manutenzione ordinaria coperti sono quelli regolati dal Programma Genuine Maintenance e descritti nel libretto di garanzia della vettura specifica. Per definire le attività da eseguire è necessario tenere conto della storia assistenziale.

Dal momento che la vettura, alla stipulazione della checklist New Power, deve essere tagliandata (e quindi avere l’ultimo tagliando in scadenza eseguito), non è possibile eseguire la manutenzione entro il primo mese di validità del servizio MainPower.

*Ferrari S.p.A. SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE O INTERROMPERE IN QUALSIASI MOMENTO IL PRESENTE PROGRAMMA, fermo restando che tutte le vetture incluse nel programma stesso potranno continuare a beneficiare della garanzia fino alla data di scadenza.