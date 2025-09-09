Ferrari logo
Performance reimagined
    MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA
    Il motore termico della Ferrari 849 Testarossa Spider è la versione più recente del pluripremiato V8 biturbo Ferrari: sviluppa 830 cv, 50 cv in più rispetto alla SF90 Spider, e una potenza specifica di 208 cv/l. La cilindrata del motore, tuttavia, non è cambiata: ne sono invece stati totalmente rivisti i componenti.
    MOTORI ELETTRICI E SISTEMA IBRIDO

    La 849 Testarossa Spider adotta un’architettura ibrida plug-in derivata dalla SF90 Spider che unisce al propulsore V8 tre motori elettrici in grado di erogare complessivamente un massimo di 220 cv. Due di essi, collocati sull’assale anteriore, costituiscono il sistema RAC-e (Regolatore Assetto Curva elettrico) in grado di attivare il sistema a quattro ruote motrici e il torque vectoring che massimizzano trazione ed efficacia in uscita curva. Il terzo, posto invece sull’asse posteriore, si chiama MGU-K (Motor Generator Unit, Kinetic) ed è direttamente derivato dalla impareggiabile esperienza della Scuderia Ferrari in Formula 1.

    Ferrari 849 Testarossa - Engine
    SOUND
    Il sound in abitacolo della nuova 849 Testarossa Spider è potente ed esaltante. La vettura introduce una nuova dimensione sonora: la nuova strategia di cambiata, ereditata dalla SF90 XX Spider, è stata rivista per generare un sound ancor più emozionante in aumento di marcia e in condizioni di utilizzo prestazionale.
    • V8
      MOTORE
    • <2,3 s
      0-100 KM/H
    • 208 cv/l
      POTENZA SPECIFICA
    • 1050 cv
      MASSIMA POTENZA

    SUPERARE OGNI LIMITE

    La 849 Testarossa Spider migliora le prestazioni già impareggiabili della SF90 Spider, mantenendo inalterate le emozioni di guida

    LA FERRARI PIÙ AUDACE DI SEMPRE

    Soluzioni racing storiche e contemporanee hanno portato la 849 Testarossa Spider a una significativa ottimizzazione delle prestazioni termiche e all’incremento del carico verticale

    PROIETTATA VERSO IL FUTURO

    Linee uniche e senza tempo ispirate alle Sport Prototipo degli anni 70

    Tetto rigido retrattile

    Grazie al tetto rigido retrattile (RHT), la 849 Testarossa Spider consente al guidatore di aprire e chiudere il tetto in soli 14 secondi, anche in marcia fino a 45 km/h.
    SPECIFICHE TECNICHE
    La Ferrari 849 Testarossa Spider vanta il miglior rapporto peso/potenza di sempre per un modello spider di gamma