Ferrari logo
Ferrari logo
Performance reimagined
    MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA
    Il motore termico della Ferrari 849 Testarossa è la versione più recente del pluripremiato V8 biturbo Ferrari: sviluppa 830 cv, 50 cv in più rispetto al precedente, e una potenza specifica di 208 cv/l. Tale risultato è stato ottenuto mantenendo invariata la cilindrata e revisionando totalmente la componentistica.
    MOTORI ELETTRICI E SISTEMA IBRIDO

    La 849 Testarossa adotta un’architettura PHEV derivata dalla SF90 Stradale unendo, al motore endotermico V8, tre motori elettrici per una potenza complessiva di 220 cv. Due sono collocati sull’assale anteriore e costituiscono il sistema RAC-e (Regolatore Assetto Curva elettrico) che abilita il sistema 4WD e il torque vectoring per massimizzare trazione ed efficacia in uscita di curva. Il terzo motore elettrico, posizionato sull’asse posteriore, è denominato MGU-K (Motor Generator Unit, Kinetic) e deriva direttamente dall’esperienza della Scuderia Ferrari in Formula 1.

    Ferrari 849 Testarossa - Engine
    SOUND
    Il sound in abitacolo della nuova top di gamma è potente ed esaltante. La 849 Testarossa introduce inoltre una nuova dimensione sonora: la nuova strategia di cambiata, ereditata dalla SF90 XX Stradale, è stata rivista per generare un sound ancora più esaltante in aumento marcia durante l’utilizzo sportivo della vettura.
    • V8
      MOTORE
    • <2,3 s
      0-100 KM/H
    • 208 cv/l
      POTENZA SPECIFICA
    • 1050 cv
      POTENZA MASSIMA

    PROGETTATA PER SUPERARE I LIMITI

    La Ferrari 849 Testarossa è stata sviluppata con l’obiettivo di migliorare le prestazioni mantenendo un elevato piacere di guida

    LA FERRARI PIÙ AUDACE DI SEMPRE

    Soluzioni racing storiche e contemporanee hanno portato la Ferrari 849 Testarossa a una significativa ottimizzazione delle prestazioni termiche e all’incremento del carico verticale

    PROIETTATA VERSO IL FUTURO

    Linee uniche e senza tempo ispirate alle Sport Prototipo degli anni 70

    Assetto Fiorano

    Questa configurazione esclusiva è stata sviluppata per massimizzare le prestazioni dinamiche e aerodinamiche della vettura
    EsterniRosso Fiammante
    Esplora la configurazione
    SPECIFICHE TECNICHE
    La Ferrari 849 Testarossa vanta il miglior rapporto peso/potenza di sempre per un modello di gamma