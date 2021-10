Lo Scià

Questa 410 Superamerica argento e rosso scuro è conosciuta come “l'auto dello Scià”. La serie fu lanciata nel 1956. Fu inizialmente acquistata dallo Scià di Persia Mohammad Reza Pahlavi come regalo per la principessa Soraya. Prima di acquistare la vettura italiana, la coppia visitò lo stabilimento Ferrari per personalizzare questo gioiello a quattro ruote.