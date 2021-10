L’unica unità realizzata, numero di telaio 0744 (ex 312 S) avente autotelaio tipo 524 e motore tipo 141, bialbero – il motore della monoposto 412 MI utilizzata nella 500 Miglia di Monza del 29 giugno 1958 – conosciuta anche impropriamente come 412 MI fu venduta il 10 settembre 1958 alla Ferrari of California di John von Neumann. Gareggiò soprattutto in California condotta dallo stesso von Neumann e più frequentemente da Phil Hill e Richie Ginther.