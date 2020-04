Una nuova proposta di Pininfarina, che con questa vettura si trova a dover assolvere ad un compito molto particolare, quello di sviluppare ad una 2+2 veloce, forte del classico motore V 12 ma soprattutto comoda ed elegante. La sua linea aprirà un ciclo stilistico fortunato che continuerà in seguito con la serie 400 e 412. Molti i dettagli di pregio: dal disegno delle maniglie sulle portiere alle ruote in lega a cinque razze col disegno a stella, dal salotto viaggiante dei raffinati interni alle finiture in morbida pelle e camoscio.