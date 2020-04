Presentata al Salone di Parigi del 1967, è l’erede della 500 Superfast e si lega alla tradizione delle 250 GTE e 330 GT2+2. Dalla linea elegante ed imponente, è stata la prima Ferrari ad avere servosterzo ed aria condizionata come equipaggiamento standard per il mercato americano, oltre ad uno spazioso vano bagagli e due veri posti sul divano posteriore. Per offrire un’ottima tenuta di strada al variare del carico, fu sviluppata con la collaborazione della Koni una sospensione posteriore autolivellante di tipo idropneumatico. Dal 1967 al 1971 furono costruiti circa 800 esemplari.