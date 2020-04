Il motore era un V12 da 4,4 litri a singolo albero a camme in testa per bancata di cilindri, con numero di riferimento interno 217B, cilindrata totale di 4.390cc, alesaggio e corsa 81 x 71. Le candele d’accensione erano alloggiate nella parte esterna della “V” formata dai cilindri, l’alimentazione era assicurata da una batteria di tre carburatori Weber doppio corpo 40 DFI/4, era presente una doppia bobina e i distributori d’accensione erano sistemati nella parte posteriore dell’unità motrice. La potenza dichiarata era di 320 cavalli. Il propulsore era abbinato ad un cambio con cinque velocità tutte sincronizzate più retromarcia, il moto era trasferito al ponte rigido posteriore tramite un albero di trasmissione. Questo dodici cilindri era basato sul progetto di Gioachino Colombo a “blocco motore corto”; in seguito fu aggiornato e trovò impiego sui modelli 365 GTC/S e 365 GT 2+2.