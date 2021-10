Versione spider della 328 GTB, ne condivideva la meccanica V8 a quattro valvole per cilindro. Come sulla “berlinetta”, Pininfarina pose grande attenzione nello studio dei dettagli estetici che influenzano i coefficienti di penetrazione e di portanza, ottenendo risultati d’ampio rilievo. Gli interni furono resi più ergonomici ed i sedili conformati in modo più consono alla guida sportiva, caratteristica peculiare di questo tipo di vettura. A richiesta su tutte le versioni, erano disponibili pneumatici ribassati e cerchi da sedici pollici fusi in lega leggera.