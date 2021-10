Il fascino della guida a tetto scoperto ha sempre avuto un posto nel cuore di molti appassionati. Per soddisfare le loro richieste, dalla consueta mano di Pininfarina nasce nel 1977 la 308 GTS. Il tettuccio rigido tipo “Targa”, quando non utilizzato, trova posto in una nicchia ricavata dietro ai sedili. La struttura viene opportunamente rinforzata per sopperire alla minor rigidità telaistica delle vetture aperte. La meccanica V8 e le prestazioni sono analoghe a quelle della 308 GTB.