Una fuga da sogno a Ibiza con Ferrari Tour

La stagione 2022 dei Ferrari Tour ha trovato la sua perfetta conclusione nello splendido scenario dell’isola di Ibiza nel fine settimana dal 30 settembre al 2 ottobre.

Questo tour dedicato alle nostre appassionate clienti ha visto ventisei Ferrariste provenienti da tutta Europa attraversare e scoprire le strade dell’isola spagnola, tra spiagge incantate e paesaggi mozzafiato, a bordo delle loro Ferrari

Tanto divertimento alla guida tra curve e luoghi da scoprire, momenti di condivisione ed esperienze tipiche del luogo sono stati gli ingredienti di questo Ferrari Tour Women’s Edition: un evento studiato nei minimi dettagli per coinvolgere la community femminile di Ferrari in una tre giorni indimenticabile in cui vivere appieno la propria passione per la guida. Ma non solo emozioni al volante per le nostre Ferrariste. Tante sono state anche le attività che hanno permesso loro di conoscere la cultura e la cucina locale, immergendosi completamente nello spirito naif che da sempre caratterizza Ibiza.

Community, forti emozioni e passione di guida: ecco le parole chiave che rimarranno a lungo impresse nei ricordi delle partecipanti a questa edizione del Ferrari Tour

Se vuoi scoprire come partecipare al prossimo evento targato Ferrari, contatta direttamente il tuo concessionario Ferrari Ufficiale e resta aggiornato sul sito Ferrari.com.