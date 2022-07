Terzo round del Club Challenge a Budapest

Una giornata all’insegna dell’adrenalina e del divertimento interamente dedicata ai possessori di 488 Challenge e 488 Challenge EVO, proveniente da tutta Europa, che sono scesi in pista sfidandosi in un’emozionante prova contro il cronometro per realizzare il miglior tempo sul giro.

Dopo la tappa presso il circuito di Hungaroring il Passione Ferrari Club Challenge si sposterà nella cittadina tedesca di Hockenheim per il quarto appuntamento della stagione che si terrà il 21 luglio.