Tappa francese per Passione Ferrari

Prosegue senza sosta il Passione Ferrari - il programma Ufficiale di eventi in pista Ferrari, che per il mese di maggio, si è fermato nel circuito francese Paul Richard di Le Castellet, in occasione del Ferrari European Challenge.

Tantissimi sono stati i partecipanti provenienti da tutta Europa che si sono ritrovati in circuito per due giorni di sessioni di libere in pista mettendo alla prova le proprie abilità di guida.

Un programma ricco di attività ha permesso, inoltre, ai nostri Ferraristi di immergersi completamente nella passione del mondo Ferrari, con i test drive delle vetture in gamma, tra cui la nuova 296 GTB e la Ferrari Roma; la Grid Walk, che ha permesso ai clienti di vivere da vicino le emozioni della griglia di partenza; il Paddock Tour, durante il quale una guida professionista ha raccontato come lavora il team del Ferrari Challenge e l’esclusiva cena del sabato sera in uno scenario suggestivo nel cuore del circuito, questa volta a tema “White Party”.