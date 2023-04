Il 2023 è appena iniziato e già si scaldano i motori per la nuova stagione delle Attività di guida Ferrari.

Le esperienze di guida Ferrari sono pensate per soddisfare le esigenze di tutti i Ferraristi; anche quest'anno offrono la sintesi perfetta di adrenalina, passione e lusso estremo.

Per i proprietari di 488 Challenge e 488 Challenge Evo, il Passione Ferrari Club Challenge è l'esperienza esclusiva in pista. Più che una competizione tradizionale, questo programma consente ai piloti di misurare e battere il proprio record personale concentrandosi sul tempo sul giro. Quest'anno avrai la possibilità di mettere alla prova le tue abilità al volante della tua Ferrari Challenge su sei circuiti leggendari: Valencia, Misano, Spielberg, Estoril, Spa-Francochamps e le Finali Mondiali al Mugello.

Dal 21 al 26 febbraio il Club Challenge si svolgerà in Lapponia, sul circuito Lapland Ice Driving, un lago ghiacciato di 1200 ettari nella Lapponia svedese che contiene le ricostruzioni di 14 dei circuiti più leggendari della F1.

Seguirà Passione Ferrari, il programma ufficiale di eventi in pista per i proprietari di Ferrari: l'occasione perfetta per vivere un'esperienza di guida esclusiva sui circuiti più belli, al volante della propria Ferrari. Preparati a immergerti nell'atmosfera accogliente delle corse durante due giorni di sessioni libere nell'emozionante ambiente del Ferrari Challenge, il più famoso dei campionati monomarca Ferrari che ospita gli eventi di Passione Ferrari.

Per gli amanti delle avventure memorabili in un mondo di esclusività e lusso, la Ferrari offre Ferrari Tour: una serie di eventi di guida, che combinano la libertà della guida su strada con il brivido della pista, creati per consentire ai Ferraristi di condividere momenti unici in luoghi incantevoli o di scatenare il proprio spirito sportivo su alcune delle strade più iconiche d'Europa: il sud dell'Italia, la Costa Azzurra, la spettacolare Sardegna, le dolomiti francesi, la Valle del Douro in Portogallo e la Toscana.

Le attività di guida Ferrari sono l'occasione perfetta per vivere tutto il mondo Ferrari grazie a un calendario ricco di eventi indimenticabili, ideali per condividere la propria passione con altri appassionati e immergersi nel cuore della Comunità.

Tutte le attività presentate sono disponibili in Europa e sono accessibili solo contattando i Concessionari ufficiali Ferrari europei.

Contatta il tuo Concessionario Ufficiale