Secondo Round a Le Castellet per Passione Ferrari Club Challenge

Prosegue l’appuntamento con il Passione Ferrari Club Challenge, l’adrenalinica giornata in pista dedicata ai possessori di 488 Challenge e 488 Challenge EVO che si sfidano in un’emozionante prova contro il cronometro per realizzare il miglior tempo sul giro.

Per il mese di maggio il campionato è approdato al circuito francese Paul Richard a Le Castellet, uno dei più famosi circuiti da corsa europei dove si trova la “Courbe de Signes”, una delle curve più veloci dove le monoposto F1 superano i 340 km/h lungo il rettilineo del Mistral (1,8 km).

I 56 piloti, provenienti da tutta Europa, hanno potuto migliorare le proprie prestazioni di guida e vivere una giornata circondati dalla passione Ferrari con alcune interessanti attività anche al di fuori della pista.

Dopo la tappa di Le Castellet, il Passione Ferrari Club Challenge si sposterà in Ungheria per il terzo round della stagione che si terrà il 16 giugno presso il circuito Hungaroring di Budapest.