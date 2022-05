Presentata a Düsseldorf la nuova 296 GTS

La nuova 296 GTS, l’ultima nata del Cavallino Rampante, è stata presentata durante un’esclusiva anteprima per alcuni clienti Ferrari nella città di Düsseldorf, in Germania.



Due serate spettacolari durante le quali gli invitati hanno potuto ammirare da vicino la nuova berlinetta sportiva spider, presentata direttamente da Wilhelm Hegger, Managing Director Ferrari Central Europe.

Con questa nuova vettura, Ferrari porta il piacere di guida a un livello superiore. La 296 GTS, evoluzione del concetto di berlinetta sportiva spider a 2 posti a motore centrale-posteriore Ferrari, beneficia della nuova motorizzazione V6 a 120° accoppiata a un motore elettrico plug-in (PHEV), già vista sulla 296 GTB, in grado di erogare fino a 830 cv. La vettura ridefinisce così l’idea di divertimento al volante per garantire emozioni pure non solo quando si è alla ricerca delle massime prestazioni, ma anche nella guida di tutti i giorni.

Contatta il concessionario Ferrari più vicino a te per avere maggiori informazioni e scopri tutti i dettagli della nuova 296 GTS!