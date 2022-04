Le attività di guida Ferrari ricevono la Certificazione di sostenibilità ISO 20121

Gli eventi Passione Ferrari, Ferrari Tour ed Esperienza Ferrari arricchiscono la propria storia di successi con un ulteriore importante riconoscimento, la certificazione ISO 20121, lo standard internazionale per la gestione sostenibile degli eventi.

Un continuo passo avanti per il mondo degli eventi organizzati sul territorio europeo da Ferrari che, insignita della certificazione nel 2021 per la tappa di Passione Ferrari a Spa Francorchamps, quest’anno ha esteso l’impegno verso la sostenibilità anche ai Ferrari Tour, le esperienze di guida che uniscono la libertà della strada al brivido della pista in location esclusive, e a Esperienza Ferrari, emozionanti test drive per appassionati Ferraristi.

Si tratta di un importante riconoscimento dell’impegno di Ferrari ad adottare un sistema di gestione responsabile, basato sui cinque pilastri della strategia di sostenibilità dell’azienda di Maranello.

La gestione sostenibile degli eventi include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la valutazione dei seguenti aspetti: raccolta differenziata dei rifiuti e riciclaggio dei materiali (economia circolare), efficienza energetica, mobilità e logistica, accessibilità a persone con disabilità, diversità e inclusione, lotta allo spreco alimentare, sviluppo locale e impatto economico.

