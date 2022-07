La nuova 296 GTS presentata in Svizzera

La nuova 296 GTS, l’ultima nata del Cavallino Rampante, è stata presentata durante un’esclusiva anteprima per alcuni clienti Ferrari a Basilea, in Svizzera.

Durante una serata davvero spettacolare, gli invitati hanno potuto ammirare da vicino la nuova berlinetta sportiva spider, introdotta direttamente da Marco Sambaldi, Head of Ferrari East Europe & Switzerland, Marianna Sarti - Head of Marketing Ferrari Europe&Africa e da Francesco Bianchi – Head of Ferrari Europa&Africa.