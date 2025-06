FRECA: Camara chiude il 2024 in cima al podio

Nell’ultimo appuntamento del campionato europeo di Formula Regional, disputato sul circuito di Monza, Rafael ha ottenuto la settima vittoria stagionale e record di punti. Taponen terzo nella classifica finale.

Maranello, 30 ottobre 2024 – Rafael Camara lo aveva promesso. Dopo la conquista aritmetica del titolo di campione europeo di Formula Regional 2024 nella precedente tappa di Barcellona era stato chiaro: “Vado a Monza per gustarmi il weekend senza dover più pensare alla classifica”. Camara è stato di parola e nel fine settimana di Monza ha ottenuto una piazza d’onore in Gara-1 e la vittoria in Gara-2, entrando nel libro dei record della categoria.

Trionfo. Sette vittorie e altri cinque piazzamenti sul podio hanno portato Rafael a chiudere il suo trionfale 2024 con un record di 309 punti, numeri mai raggiunti in precedenza. “È stato fantastico concludere un anno così gratificante con un’ultima vittoria – ha commentato Camara –. Il primo giro è stato davvero buono e una volta in testa sono riuscito a gestire la corsa senza problemi. Sono estremamente felice del campionato che abbiamo disputato, è stata una stagione davvero bella, nella quale ci siamo sempre confermati competitivi. Ho avuto la possibilità di lavorare con grandi professionisti, è questo ha reso il mio 2024 un anno speciale che non dimenticherò. Mi sono goduto ogni gara, ogni singolo giorno in pista, e, visti i risultati che siamo riusciti ad ottenere sono molto felice di poter festeggiare questa affermazione insieme alla Scuderia Ferrari Driver Academy, al team Prema e tutti coloro che mi hanno supportato”.

Tuukka. Taponen, sfortunato nel weekend monzese, ha concluso il campionato in terza posizione. Per Tuukka il bilancio finale è di 198 punti, con quattro vittorie e tre piazze d’onore. “La seconda metà di campionato si è rivelata molto più dura della prima – ha commentato Taponen – ho commesso qualche errore, ma credo che nella maggior parte dei weekend in cui non è andata come speravamo la sfortuna abbia avuto un ruolo non secondario. Anche se il finale di stagione non è stato dei migliori credo che aver concluso il campionato in terza posizione sia da considerare un buon traguardo. Volevo finire nei primi tre, è stata la mia prima stagione nella serie e in più il 2024 era iniziato con la vittoria nel campionato UAE. Credo di poter essere orgoglioso di questa stagione”.

Gara-1 – Le condizioni meteo avverse che hanno colpito sabato mattina l’autodromo di Monza hanno costretto la direzione gara ad annullare la sessione di qualifica di Gara-1. La griglia di partenza è stata così compilata utilizzando la classifica della seconda sessione di prove libere (disputata il giorno precedente) che aveva visto Camara terzo e Taponen 16°. La pioggia è calata d’intensità, ma il via di Gara-1 è comunque avvenuto in regime di Safety Car. Al termine del secondo giro è stata sventolata la bandiera verde e Camara non ha perso tempo per portare il suo attacco a Roman Bilinski, sfilando al secondo posto. Inanellando una serie di giri più veloci Camara è riuscito a ridurre il gap dal leader Ugo Ugochukwu a due secondi, ma a cinque minuti dal termine è entrata di nuovo in pista la Safety Car ed ha azzerato tutti i margini. La vettura di sicurezza è rientrata ai box facendo ripartire la gara per l’ultimo giro, Rafa ha provato fino agli ultimi metri a ad insidiare Ugochukwu, transitando sul traguardo in seconda posizione a tre decimi dal vincitore. Buona la rimonta di Taponen, riuscito a recuperare in condizioni non semplici fino alla decima posizione finale.

Gara-2. – La corsa che ha concluso il weekend di Monza e il campionato 2024 ha visto Camara scattare dalla terza posizione, con Taponen settimo. Il meteo ha concesso una tregua e i piloti hanno potuto montare le gomme slick. Allo spegnersi del semaforo Camara è scattato con grande decisione, superando Alessandro Giusti alla staccata della prima variante e Theophile Nael nella successiva frenata della Roggia. La corsa è ripresa dopo un lungo periodo in regime di Safety Car scattato al secondo giro. Camara ha mantenuto il comando con autorità, mentre alla staccata della prima variante Taponen, che nella prima metà di gara aveva mantenuto la settima posizione, è stato travolto da un avversario. La Safety Car è tornata nuovamente in pista, e dopo una nuova ripartenza la corsa è stata conclusa definitivamente con l’esposizione della bandiera rossa resasi necessaria a causa di un incidente che ha coinvolto più monoposto con pure un principio d’incendio. Camara si è concesso il giro d’onore finale al termine di una corsa che lo ha leader assoluto, salutando da vincitore una stagione per lui trionfale.