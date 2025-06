Ferrari Tour Maiorca: un viaggio tra mare e location suggestive

La più grande delle Isole Baleari, infatti, ha aperto le porte ad una flotta di 17 Ferrari, pronte a scoprire le perle nascoste di una delle più affascinanti mete del Mediterraneo: percorsi di guida inediti e l’accesso esclusivo alle location più suggestive, sono state teatro di questo viaggio senza eguali.

Un viaggio iniziato nei migliore dei modi già il venerdì, grazie al ritrovo presso il Four Seasons Resort, situato in cima alle scogliere mozzafiato di Formentor, dove i fortunati Ferraristi partecipanti hanno potuto assaporare la tradizionale cucina locale immersi tra le bellezze del paradiso costiero di Maiorca.

E, subito dopo, la visita allo Studio Ratowsky, che sorge nel cuore del pittoresco villaggio di Jornets, seguita alla sera dalla raffinata cena al ristorante Beni Axir dal soggiorno presso l’Hotel Es Racó d’Artà, immersi in un’atmosfera serena e tranquilla.

Il secondo giorno del Ferrari Tour è stata l’occasione per una visita particolare, quella di Casa Eva, che da il nome proprio al Gin Eva, un distillato tipico del posto, prodotto in questo luogo dal sapore famigliare, in cui sentirsi a casa e soddisfare il proprio palato. La sera, invece, è stata un connubio di lusso e bellezza naturalistica, unite assieme dalla Playa de Muro a Numa Beach, luogo incantevole adagiato sulla famosa costa di Maiorca.

Per la fortunata Community Ferrari le sorprese non sono mancate neanche alla domenica, grazie ad un affasciante percorso panoramico vista mare a bordo delle proprie vetture e alla UM Beach House Portals, a Calvià: situata nella zona sudoccidentale di Maiorca, all’interno del prestigioso Puerto Portals, la UM Beach House Portals è la destinazione perfetta per assaporare il tempo con lentezza e prendersi una pausa dalla routine quotidiana.

Il luogo ideale per rilassarsi e godersi il tepore del sole mediterraneo.

Un viaggio straordinario all’insegna del relax, del divertimento e delle emozioni che la natura sa regalare.

La prossima tappa del Ferrari Tour sarà in Italia, alla scoperta dell’Emilia Romagna, la regione in cui sorge Casa Maranello, culla della cultura italiana delle auto sportive e di una ricca tradizione culinaria.

Tutte le informazioni sugli eventi, i dettagli, le curiosità e le tappe del Ferrari Tour sono sempre aggiornate sul nostro sito ufficiale www.ferrari.com mentre per entrare a far parte della nostra Community puoi contattare direttamente il tuo Concessionario Ufficiale Ferrari: sarà l’occasione per vivere in prima persona tante esperienze uniche al volante della tua Ferrari in location incantevoli.