Ferrari Tour Emilia Romagna: tra tradizione e innovazione

La partenza del tour non poteva che iniziare da Maranello, tra il verde dei vigneti e il Rosso Ferrari, dove immergersi nella storia del Cavallino Rampante, tra auto leggendarie alla scoperta dei segreti dell’icona mondiale dell’automobilismo.

Ma le emozioni di Casa Maranello sono state accompagnate da giornate intense, tra percorsi inediti nella natura e tappe esclusive ricche di storia e fascino. Tra queste: la visita privata alla Collezione Maramotti di Reggio Emilia, un’istituzione culturale d’avanguardia per l’arte contemporanea; l’ingresso alla Rocchetta Mattei sull’Appennino tosco-emiliano, vero capolavoro architettonico del XIX secolo e la visita allo storico stabilimento Manteco di Prato, fondato nel 1943 ed eccellenza italiana nel settore tessile.

Il tutto senza farsi mai mancare importanti tappe enogastronomiche per assaporare le prelibatezze di una terra ricca di materie prime e piatti iconici.

Insomma, in questa tre giorni del Ferrari Tour, per la prima volta in Emilia-Romagna, non è mancato proprio nulla!

Per tutti gli appassionati del Cavallino Rampante è stata un’esperienza unica, che ha regalato itinerari con esperienze prestigiose e visita a location in cui godere appieno dei valori e dell’unione della Community Ferrari.

Un’ultima tappa prestigiosa che conclude una stagione del Ferrari Tour davvero ricca di emozioni, con itinerari mozzafiato programmati nei minimi dettagli che hanno portato i clienti in un viaggio di scoperta attraverso alcune delle località più prestigiose d’Europa. Con luoghi ignoti e affascinanti da scoprire, nuove strade da percorrere e nuovi amici da conoscere.

Per tutte le informazioni sulla stagione, gli eventi, i dettagli, le curiosità e le tappe del Ferrari Tour, basta collegarsi al nostro sito ufficiale www.ferrari.com mentre per entrare a far parte della nostra Community puoi contattare direttamente il tuo Concessionario Ufficiale Ferrari: sarà l’occasione per vivere in prima persona tante esperienze uniche al volante della tua Ferrari in luoghi incantevoli e paesaggi mozzafiato.

Appuntamento alla stagione 2025!