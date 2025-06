Ferrari Tour Aquitania: un viaggio multisensoriale tra natura e cultura

Non un semplice viaggio nella terra dei vini francesi ma un percorso tra i segreti di una regione dal fascino straordinario, in cui natura, città storiche, valli mozzafiato e spiagge rinomate coesistono e rendono questo territorio unico nel suo genere.

Questa tre giorni Ferrari è stata un’occasione per la Community Ferrari per rinsaldare lo stretto rapporto, già ben consolidato, sia tra i partecipanti sia con la Casa di Maranello: dal venerdì alla domenica i percorsi panoramici e le tappe in luoghi esclusivi hanno permesso non solo di assaporare le prelibatezze e i vini locali ma anche di poter ammirare opere d’arte e scenari idilliaci come al Domaine des Étangs o la visita nella prestigiosa regione vinicola di Libournais.

Tra le tappe più suggestive: la cena all’Institut Culturel Bernard Magrez, luogo di incontro tra arte e sapere e tra architettura neoclassica e arte contemporanea; la visita privata allo Château Lafurie-Peyraguey, tra le colline di Sauternes, una tenuta risalente al XIII secolo, che racchiude quattro secoli di storia vinicola e il pranzo della domenica, con visita esclusiva dedicata ai soli Ferraristi partecipanti, presso il Monastère de Saint-Mont, un monasteri edificato nel 1045, rinomato per i suoi paesaggi rurali, i vigneti, e la cucina tradizionale.

Questo Ferrari Tour nella regione dell’Aquitania è stata un’esperienza davvero inclusiva all’interno di luoghi intrisi di storia e cultura, alla scoperta dei segreti di una terra dal fascino senza fine.

Per saperne di più, scopri i dettagli degli eventi sul nostro sito www.ferrari.com e contatta il tuo Concessionario Ufficiale Ferrari per entrare a far parte della nostra Community e vivere tutte le emozioni del Cavallino Rampante e di tante esperienze uniche al volante della tua Ferrari.