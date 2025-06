Ferrari Roma Spider Tailor Made: tecniche ricercate e raffinate danno vita a una vettura innovativa

Presentata una versione della Roma Spider ricca di innovative opzioni di personalizzazione

La vettura sarà esposta alla mostra ‘One of a Kind’ del Museo Enzo Ferrari

Un ulteriore arricchimento dell’esperienza immersiva per il programma Tailor Made

Ferrari presenta una versione unica della Roma Spider realizzata dal dipartimento Tailor Made: la vettura sarà esposta a partire da oggi al Museo Enzo Ferrari di Modena nell’ambito della mostra ‘Ferrari One of a Kind’, mostra dedicata al mondo esclusivo delle personalizzazioni della Casa di Maranello.

Questa particolare Roma Spider intende mettere in luce innovative tecniche di realizzazione dei componenti, rese possibili dall’utilizzo di forniture speciali e ricercate tra cui spicca la lavorazione del tessuto nella specchiatura centrale dei sedili con cuciture eseguite manualmente utilizzando la pelle degli interni e applicando un filato ottenuto dal riciclo degli pneumatici.

Con questa vettura il Cavallino Rampante ha lanciato la lavorazione di laseratura dei componenti in alluminio della scocca per lo scudetto presente sul parafango anteriore, oltre alla possibilità di personalizzare il design del cofano con la rosa dei venti e le coordinate geografiche di Maranello. Inoltre, l’alluminio riciclato in fase di produzione nella fonderia Ferrari è utilizzato per la creazione di alcuni componenti del motore V8 biturbo, riducendo al minimo il volume degli scarti.

Da citare anche l’utilizzo di pelle nappa chrome free, di legni di origine controllata su tonneau cover e pavimento posteriore, nonché la produzione di componenti in sabbia, presenti sul tunnel centrale, ricavati dal riciclo delle lavorazioni di sterratura dei getti all’interno della fonderia di Maranello.

Di notevole importanza anche la collaborazione realizzata con Montblanc: l’azienda partner di Ferrari ha infatti realizzato per l’occasione un’edizione speciale della celebre Meisterstück, iconico strumento di scrittura che oggi si veste dello stesso particolare colore Oro Mida scelto dal Centro Stile di Maranello per caratterizzare la Ferrari Roma Spider Tailor Made. L’oggetto, pezzo unico, è arricchito inoltre dal pennino in oro massiccio Au750 lavorato a mano e rivestito in platino con uno speciale motivo a compasso, tappo e raccordi anch’essi rivestiti in platino.

Fedele al concetto di viaggio che guida come un filo rosso tutto il progetto, lo strumento di scrittura è accompagnato da un diario di bordo per la cui copertina è stata utilizzata pelle di seconda vita nelle stesse colorazioni che si ritrovano negli interni della Ferrari Roma Spider: Rosso Bologna e Pelle Metalizzata Oro Mida. Impresse sulla copertina troviamo le coordinate di Maranello, le medesime riportate sul corpo del diario e che richiamano la rosa dei venti incisa sul cofano, un legame indissolubile tra strumento di scrittura e vettura.

Questa Ferrari Roma Spider ha rappresentato un’impareggiabile occasione di ricerca e sviluppo su materiali e lavorazioni per ampliare ulteriormente le moltissime opzioni di personalizzazione offerte dal dipartimento Tailor Made. La vettura entra così a far parte della speciale esposizione allestita al Museo Enzo Ferrari di Modena che, con la mostra ‘One of a Kind’, propone ai visitatori una particolare esperienza immersiva nei programmi di personalizzazione a cui hanno accesso i clienti Ferrari: insieme alla parete interattiva in cui è possibile vivere un’esperienza fisica di materiali, tessuti, colori e della vasta quantità di opzioni che il Centro Stile Ferrari mette a disposizione dei clienti, l’allestimento si arricchisce oggi con i particolari materiali scelti per la Ferrari Roma Spider Tailor Made che la rendono unica. La vettura resterà esposta al Museo Enzo Ferrari di Modena fino a febbraio 2025.

FERRARI ROMA SPIDER

La Ferrari Roma Spider, con le sue prestazioni e la sua eleganza senza tempo, reinterpreta in chiave contemporanea lo stile italiano degli anni 50 e 60, caratterizzato da raffinatezza e piacere di vivere. Il suo tratto più distintivo è il tetto rimovibile in tessuto, rientrato nella gamma a motore anteriore della Casa di Maranello a 54 anni dalla sua ultima apparizione sulla 365 GTS4. Il motore V8 biturbo da 620 cv proveniente dalla famiglia di propulsori premiati per quattro anni consecutivi “International Engine of the Year”, abbinato al cambio DCT 8 rapporti, permette alla Roma Spider di esprimere prestazioni al vertice della categoria.

FERRARI TAILOR MADE

Ferrari Tailor Made è l’esclusivo programma dedicato a chi desidera personalizzare ogni elemento della propria Ferrari, per dare vita a una vettura in grado di riflettere a fondo carattere e gusti personali. I clienti che aderiscono al programma vengono assistiti da un team di esperti guidati da un personal designer che interpreta i loro desideri nel rispetto degli standard estetici del marchio Ferrari. La possibilità di scelta è virtualmente infinita, con le tre collezioni “Classica”, “Inedita” e “Scuderia” a guidare il cliente all’interno di un mondo di esclusività, eleganza e unicità.

MOSTRA ‘FERRARI ONE OF A KIND’

Il Museo Enzo Ferrari di Modena ha inaugurato e aperto al pubblico il 18 febbraio 2024 la mostra ‘Ferrari One of a Kind’, vera e propria celebrazione dell’unicità che caratterizza ogni capolavoro che esce dai cancelli dell’Azienda grazie al lavoro svolto negli showroom Tailor Made di Maranello, New York e Shanghai. Un percorso che mostra al pubblico l’esclusività di pezzi unici creati nel tempo con l’obiettivo di esprimere personalità, gusti e desideri dei clienti Ferrari. La mostra ‘Ferrari One of a Kind’ sarà visitabile al Museo Enzo Ferrari di Modena fino al 17 febbraio 2025.

Ferrari Roma Spider – Scheda tecnica

MOTOPROPULSORE

Tipo V8 – 90° – Biturbo

Cilindrata totale 3855 cm3

Alesaggio e corsa 86,5 mm x 82 mm

Potenza massima* 456 kW (620 cv) a 5750–7500 giri/min.

Coppia massima 760 Nm a 3000-5750 giri/min.

Regime massimo 7500 giri/min.

Rapporto di compressione 9,45:1

Potenza specifica 161 cv/l

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza 4656 mm

Larghezza 1974 mm

Altezza 1306 mm

Passo 2670 mm

Carreggiata anteriore 1652 mm

Carreggiata posteriore 1679 mm

Peso a secco** 1556 kg

Rapporto peso a secco/potenza 2,5 kg/cv

Distribuzione dei pesi 48% ant. / 52% post.

Capacità serbatoio 80 litri

Volume bagagliaio 255 litri

PNEUMATICI E CERCHI

Anteriore 245/35 ZR 20 J8.0

Posteriore 285/35 ZR 20 J10.0

FRENI

Anteriore 390 x 34 mm

Posteriore 360 x 32 mm

TRASMISSIONE E CAMBIO

Cambio F1 a doppia frizione e 8 rapporti

CONTROLLI ELETTRONICI

EPS, VDC, ABS con EBD, F1-TCS, E-Diff3, SSC 6.0, FDE, SCM-E Frs

PRESTAZIONI

Velocità massima > 320 km/h

0-100 km/h 3,4 s

0-200 km/h 9,7 s

100-0 km/h 32,0 m

200-0 km/h 130,0 m

CONSUMO DI CARBURANTE

11,4 l/100 km – Ciclo WLTC combinato

EMISSIONI CO2

258 g/km2 – Ciclo WLTC combinato

* Con benzina a 98 ottani

** Allestimento con contenuti opzionali di alleggerimento