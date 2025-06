Ferrari Festeggia i 40 anni della Testarossa nella cornice di Milano AutoClassica

Ferrari celebra il 40° anniversario della leggendaria Testarossa, presentata al Salone di Parigi del 1984

Circa 30 Testarossa saranno protagoniste di una parata in città che raggiungerà il Salone Milano AutoClassica

Molte le vetture storiche della Casa di Maranello in esposizione presso lo stand dei Musei Ferrari e quello del concessionario ufficiale Rossocorsa Milano

La Ferrari Testarossa celebra nel 2024 i suoi primi 40 anni di vita; per rendere omaggio a questo importante anniversario, i Musei Ferrari e il concessionario ufficiale Ferrari Rossocorsa Milano saranno presenti al salone Milano AutoClassica.

Uno dei punti salienti dell’evento, in programma nel capoluogo lombardo dal 15 al 17 novembre presso Fieramilano-Rho, sarà la parata di sabato 16, durante la quale circa trenta equipaggi a bordo di altrettante Ferrari Testarossa saranno impegnati in un itinerario che raggiungerà i padiglioni di Milano AutoClassica partendo dall’ACI Milano e attraversando alcune tra le zone più iconiche della città meneghina.

Il tour si concluderà presso lo stand di Rossocorsa, sul quale si terrà una serie di interventi riguardanti proprio la Testarossa tra cui spiccano quelli di Andrea Modena (Head of Global Aftersales & Ferrari Classiche) e Carlo Palazzani (Head of Pilot Design Projects). Sullo stand sarà possibile ammirare alcune tra le più celebri Ferrari del passato, tra cui la 512 BB, la 599 GTO, una 308 GTB con carrozzeria in vetroresina, la Dino 206 GT e – al centro dello stand – la terza Testarossa prodotta, l’esemplare che fu esposto al salone di Torino del 1984.

Di grande rilievo anche la presenza dei Musei Ferrari, che porteranno in esibizione sul loro stand una F40 LM, una 512 BB Le Mans, la leggendaria monoposto Ferrari F2003-GA vincitrice di Campionato del Mondo Piloti e Costruttori 2003, la 499P che ha trionfato nelle ultime due edizioni della 24 Ore di Le Mans, nonché la Roma Spider Tailor Made recentemente svelata al Museo Enzo Ferrari di Modena.