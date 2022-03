Si è da poco conclusa la prima tappa del calendario del Passione Ferrari Club Challenge, l’attività di guida Ferrari in pista dedicata ai possessori di 488 Challenge e 488 Challenge EVO.

Il 2022 ha visto come appuntamento iniziale una location davvero inedita ed esclusiva per i nostri Ferraristi: Il Driving Centre Lapland Ice Driving, un lago ghiacciato di 1200 ettari trasformato per ospitare le ricostruzioni di 14 dei circuiti più leggendari della F1.

Articolata su due giorni, l’esperienza che ha visto 20 partecipanti provenienti da 7 paesi diversi sfidare il freddo della Lapponia Svedese (circa -27°), ha offerto la possibilità di raggiungere livelli di adrenalina mai visti prima.

Quattro ore di guida al giorno, a bordo prima della F8 Tributo (solo per quest’occasione in pista al Club Challenge) e poi della 488 Challenge, hanno permesso ai partecipanti di arrivare a fine esperienza a padroneggiare l’arte del drifting immersi in un paesaggio mozzafiato.