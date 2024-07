A Estoril tutta la Passione Ferrari

Il week end del 15 e 16 luglio, infatti, gli appassionati Ferraristi hanno avuto la fortuna di godere del puro divertimento in pista lungo i 4.182 metri di questo tracciato intriso di storia, che ha ospitato anche il Gran Premio del Portogallo di Formula 1.

L’intensa due giorni di attività è stata un successo di numeri e divertimento con partecipanti provenienti da tutta Europa: 94 test drive effettuati, 330 accreditati all’Auditorium: tra sessioni al volante, conferenze, briefing, check up delle vetture e l’esposizione impareggiabile di icone quali la Daytona SP3, la 296 GTB, la SF90 Stradale, Ferrari Roma e la nuova Purosangue, non è mancato proprio niente!

Le voci dei protagonisti di Casa Maranello hanno accompagnato i partecipanti in tutti i momenti di questa esperienza unica e in tutte le attività racing, tra la grid walk, il paddock & garage tour e l’attesissima ed emozionante Ferrari Parade: come veri piloti, i fortunati Ferraristi a bordo delle 36 vetture partecipanti si sono dati appuntamento direttamente sulla griglia di partenza per vivere tutte le emozioni della pista.

Emozioni indelebili, concluse con l’esclusiva cena Ferrari in una tra le più rappresentative location della zona: un momento di divertimento e relax e un’opportunità per condividere e raccontare giorni indimenticabili.

Il prossimo appuntamento di Passione Ferrari, si svolgerà il week end del 16 e 17 settembre sul mitico circuito di Spa - Francorchamps.

Se sei interessato a scoprire il calendario o gli approfondimenti su tutte le tappe di Passione Ferrari 2023 non ti resta che rimanere aggiornato sul nostro sito Ferrari.com o contattare il concessionario Ferrari più vicino a te e scoprire come unirti alla nostra community.