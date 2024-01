Corso Pilota On-Ice

3 LA VOITURE

Haute altitude, très hautes performances

Vous aurez à votre disposition la Ferrari Purosangue, une voiture haute sur roues et à transmission intégrale, idéale pour s’attaquer aux parcours complexes. Elle bénéficiera également d’un aménagement exclusif pour profiter pleinement de ses caractéristiques. En effet, elle sera équipée de pneus cloutés lui garantissant une plus grande d’adhérence, de sorte à vous offrir plus de puissance et de contrôle.