Il s’agissait de la version automatique de la 456 GT. Disponible en option sur la 400 Automatic de 1976, la transmission automatique était très populaire et beaucoup plus demandé sur les marchés nord-américains et pacifique. Le système de gestion électronique de la boîte de vitesses 4 rapports s’adaptait automatiquement aux différents styles de conduite, sans plus nécessiter de mode de rétrogradation forcée.