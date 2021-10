Dotée d’un toit amovible, la version décapotable de la 348 TB est équipée du même groupe motopropulseur que la berlinette, et fournit les mêmes performances. La carrosserie est conçue par Pininfarina. Les caractéristiques dynamiques sont impressionnantes sur les deux versions et parfaitement adaptées aux courses sur circuit. En 1993, une course est créée spécialement pour ces voitures, perpétuant ainsi la longue tradition de courses privées de Ferrari.