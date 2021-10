Modifiée à partir de la 348 TB, la 348 GTB était une berlinetta deux places aux caractéristiques de performance dynamiques dignes des plus grandes traditions de la marque. Son orientation sport s’exprimait particulièrement bien sur piste, comme l’avait prouvé le 348 Challenge, qui a vu cette voiture participer à des courses sur circuit en Europe et aux États-Unis. Son style était harmonieux et efficace d’un point de vue aérodynamique et le moteur V8 à montage central assurait une distribution parfaite du poids, ainsi qu’une puissance dépassant celle de sa catégorie.