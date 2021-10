La 308 GTB a fait ses débuts aux Salons de Paris et de Londres en 1975. Construite par Scaglietti selon des plans de Pininfarina, elle a conservé le V8 de la 308 GT4, avec un système de lubrification à carter sec. Ce dernier permet une installation plus basse du moteur et un refroidissement plus efficace grâce à une plus grande quantité d’huile. Les premiers modèles sont dotés d’une carrosserie en fibre de verre.