La piste a été construite entre 1968 et 1969. Elle a remplacé l'aéroport militaire voisin de Zeltweg, situé à proximité, qui était devenu un circuit de course et a servi, dans les années 1960, pour accueillir le premier Grand Prix d'Autriche de Formule 1.

La piste mesurait initialement 5,9 km, mais la conception d'Hermann TiIke a permis de la modifier et de la raccourcir à 4,3 km, avec un projet qui a débuté à la fin de 1995 et qui s'est conclu en juin 1996. Compte tenu du manque de travaux de modernisation supplémentaires, le circuit fut inutilisé durant les premières années du XXIe siècle, avant de rouvrir ses portes le 15 mai 2011, toujours avec le tracé de la piste conçu en 1996.