Ferrari a choisi un nom particulièrement évocateur pour cet exceptionnel cabriolet polyvalent, faisant référence à l’une des plus belles villes italiennes. Portofino est célèbre pour son charmant port touristique qui, au fil des années, est devenu le synonyme international de l’élégance, la sportivité et le luxe discret. La couleur de lancement de la nouvelle Ferrari est aussi dédié à cette merveilleuse ville : Rosso Portofino. Une Ferrari à utiliser tous les jours et en mesure de passer du véritable coupé « berlinetta » au cabriolet capable d’offrir une sonorité Ferrari unique et engouement dans la conduite quotidienne.