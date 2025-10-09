Ferrari logo
    ELETTRICA

    La première Ferrari entièrement électrique est née de 78 ans de tradition dans le domaine de la course automobile. Conçue pour offrir des performances pures, une précision absolue et l’émotion authentique d’une véritable voiture de sport.

    Excellence technique dans les moindres détails
    Couche après couche, l’anatomie de l’innovation prend forme.

    Puissance pure

    Entièrement conçu par Ferrari, l’essieu avant a une puissance de 210 kW avec 93 % d’efficacité à la puissance maximale et une densité de puissance de 3,23 kW/kg. Le système Disconnect passe avec fluidité à la traction arrière, maximisant ainsi son efficacité.

    Un nouveau battement

    Repoussant les limites de la technologie, les moteurs synchrones à aimants permanents offrent une densité de couple et une puissance exceptionnelles , grâce à un design issu du monde du sport automobile, avec des géométries optimisées et des matériaux hautement performants.

    La technologie des moteurs électriques

    Quatre moteurs indépendants partagent la même architecture avancée, garantissant ainsi une réponse immédiate et un contrôle total sur chaque roue.

    Innovation inspirée par la F1

    Le rotor utilise une configuration de réseau Halbach, issue de la Formule 1 et appliquée pour la première fois sur une voiture sportive, maximisant ainsi la densité de couple et réduisant le poids total.

    Spécifications techniques

    Entièrement développés par Ferrari, les moteurs électriques représentent la rencontre entre des matériaux d’excellence et une architecture innovante.

    25,5k rpm
    rear, High
    rotational speed
    30k rpm
    front, High
    rotational speed
    310kW
    rear
    Peak power
    105kW
    front
    Peak power
    Une structure sculptée
    Le premier châssis Ferrari avec 75 % d’aluminium recyclé. Conçu avec efficacité, durabilité et précision technique sans compromis.
    Maximale
    Légèreté

    Légèreté maximale

    Entièrement assemblé à Maranello, le système batterie/châssis à 880 V offre une densité énergétique de 195 Wh/kg, unie à un centre de gravité bas pour un équilibre optimal.

    Positionnement de la batterie

    85% des modules sont intégrés dans le plancher bétonné entre les deux essieux, les 15 % restants sous la banquette arrière.

    Carter

    Logé à l’intérieur du châssis pour une protection optimale en cas d’impact latéral.

    Batterie amovible

    Elle peut être retirée et réparée si nécessaire, sans endommager les éléments structurels.

    Plaque de refroidissement

    Protège contre les impacts verticaux provenant du dessous et maintient une température uniforme dans les cellules.

    Performances de la batterie

    Grâce à sa capacité à absorber jusqu’à un demi-mégawatt de puissance, la batterie garantit des performances dignes d’une voiture de sport sans compromis thermiques, tour après tour.

    La chimie avancée des cellules et un système de gestion thermique évolué garantissent une longue durée de vie, une densité énergétique élevée et des performances constantes, même en cas de sollicitation prolongée.
    Conçu pour garantir l’équilibre
    Le premier essieu arrière Ferrari avec un sous-châssis séparé qui réduit le bruit et les vibrations (NVH) et maintient la rigidité du châssis, grâce à la plus grande fusion monobloc creuse de la gamme, pour plus de robustesse et de légèreté.
    Essieu arrière
    Avec 4,80 kW/kg et 93% defficacité à la puissance maximale, lessieu arrière transforme instantanément le couple électrique en pur plaisir de conduite Ferrari.
    Ingénierie

    Les douilles de l’essieu arrière sont optimisées pour réduire les vibrations et les bruits (NVH), sans compromettre la rigidité en virage caractéristique d’un châssis Ferrari.

    620kW
    Puissance maximale
    Fluidité de conduite
    Système des suspensions
    Grâce à un centre de gravité plus bas et à un moment dinertie polaire réduit, les suspensions nécessitent moins de forces actives pour équilibrer les charges dans les virages sur les quatre roues.
    Performances dynamiques

    La vis à billes a un pas augmenté de 20% et est capable de mieux absorber et contrôler les impacts verticaux.

    Confort

    La voiture présente la seconde génération de suspensions actives Ferrari, évoluées pour associer le confort d’une voiture de sport et la précision de conduite.

    Précision
    en mouvement
    Précision en mouvement
    Une composition d’ingénierie et de design, qui se déplace comme un seul corps.
    Essieu avant
    Grâce à l’onduleur intégré, les deux moteurs avant reçoivent une puissance immédiate et précise.
    Moteur électrique
    Quatre moteurs indépendants garantissent un couple instantané avec un contrôle sans égal.
    Batterie
    Un système de 880 V caractérisé par une densité d’énergie élevée et une distribution optimale des poids.
    Suspensions
    Les suspensions actives associent le confort d’une voiture de sport et la précision de conduite sur piste.
    Essieu avant
    L’essieu avant intègre deux moteurs pour une accélération fluide et un contrôle précis.
    Suspensions
    Spécifications techniques
    Une propulsion conçue pour surprendre comme jamais auparavant. La première Ferrari électrique repousse les limites de l’innovation.
    2,5s
    0-100 km/h
    310km/h
    Vitesse maximale
    >1000cv
    in boost mode, Power
    >530km
    Range
    L’émotion continue.
    Préparez-vous à découvrir la phase suivante.