La première Ferrari entièrement électrique est née de 78 ans de tradition dans le domaine de la course automobile. Conçue pour offrir des performances pures, une précision absolue et l’émotion authentique d’une véritable voiture de sport.
Entièrement conçu par Ferrari, l’essieu avant a une puissance de 210 kW avec 93 % d’efficacité à la puissance maximale et une densité de puissance de 3,23 kW/kg. Le système Disconnect passe avec fluidité à la traction arrière, maximisant ainsi son efficacité.
Repoussant les limites de la technologie, les moteurs synchrones à aimants permanents offrent une densité de couple et une puissance exceptionnelles , grâce à un design issu du monde du sport automobile, avec des géométries optimisées et des matériaux hautement performants.
Quatre moteurs indépendants partagent la même architecture avancée, garantissant ainsi une réponse immédiate et un contrôle total sur chaque roue.
Le rotor utilise une configuration de réseau Halbach, issue de la Formule 1 et appliquée pour la première fois sur une voiture sportive, maximisant ainsi la densité de couple et réduisant le poids total.
Entièrement développés par Ferrari, les moteurs électriques représentent la rencontre entre des matériaux d’excellence et une architecture innovante.
85% des modules sont intégrés dans le plancher bétonné entre les deux essieux, les 15 % restants sous la banquette arrière.
Logé à l’intérieur du châssis pour une protection optimale en cas d’impact latéral.
Elle peut être retirée et réparée si nécessaire, sans endommager les éléments structurels.
Protège contre les impacts verticaux provenant du dessous et maintient une température uniforme dans les cellules.
Performances de la batterie
Grâce à sa capacité à absorber jusqu’à un demi-mégawatt de puissance, la batterie garantit des performances dignes d’une voiture de sport sans compromis thermiques, tour après tour.
Les douilles de l’essieu arrière sont optimisées pour réduire les vibrations et les bruits (NVH), sans compromettre la rigidité en virage caractéristique d’un châssis Ferrari.
La vis à billes a un pas augmenté de 20% et est capable de mieux absorber et contrôler les impacts verticaux.
La voiture présente la seconde génération de suspensions actives Ferrari, évoluées pour associer le confort d’une voiture de sport et la précision de conduite.