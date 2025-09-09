Le moteur thermique de la 849 Testarossa est la toute dernière évolution du V8 biturbo multi-récompensé de Ferrari : il délivre 830 ch, soit 50 ch de plus que la version précédente, avec une puissance spécifique de 208 ch/l. Cette prouesse a été réalisée en conservant la même cylindrée, tout en retravaillant intégralement les composants.
MOTEURS ÉLECTRIQUES ET SYSTÈME HYBRIDE
La 849 Testarossa adopte une architecture PHEV dérivée de la SF90 Stradale, combinant le moteur thermique V8 avec trois moteurs électriques pour une puissance totale de 220 ch. Deux d’entre eux sont situés sur le train avant et constituent le système RAC-e (electronic cornering set-up regulator), qui permet au système 4RM et à la vectorisation du couple de maximiser la traction et l’efficacité en sortie de virage. Le troisième moteur électrique, le MGU-K (Motor Generator Unit, Kinetic), est positionné sur le train arrière et découle directement de l’expérience de la Scuderia en Formule 1.
SONORITÉ DU MOTEUR
La sonorité perçue dans l’habitacle de ce nouveau modèle phare de la gamme est puissante et enivrante. La 849 Testarossa inaugure également une nouvelle dimension acoustique : la nouvelle stratégie de passage des rapports, héritée de la SF90 XX Stradale, a été révisée afin de générer un son encore plus excitant lors des passages de rapports en conduite sportive.
V8
MOTEUR
<2.3 sec
0-100 KM/H
208 ch/l
PUISSANCE SPÉCIFIQUE
1050 ch
PUISSANCE MAXIMALE
CONÇUEPOURDÉPASSERLESLIMITES
La 849 Testarossa a été développée dans le but d’améliorer les performances tout en maintenant un haut niveau de plaisir de conduite.
LAFERRARILAPLUSAUDACIEUSEJAMAISPRODUITE
Les solutions racing, historiques et contemporaines, ont permis d’optimiser significativement les performances thermiques et d’accroître l’appui aérodynamique de la 849 Testarossa.
TOURNÉEVERSL’AVENIR
Des lignes uniques et intemporelles inspirées des Prototypes Sports des années 1970.
AssettoFiorano
Cette configuration exclusive a été développée pour maximiser les performances dynamiques et aérodynamiques de la voiture.