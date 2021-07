Ferrari 812 Competizione

UNE SONORITÉ INCOMPARABLE

Pour maintenir le niveau sonore traditionnel et incroyablement élevé du moteur tout en introduisant simultanément un filtre à particules pour moteur essence, une nouvelle ligne d’échappement a été ajoutée. Cette solution conceptuelle réintègre la sonorité dans une fréquence moyenne haute. Afin d’offrir une acoustique, des performances et une esthétique exceptionnelles, les lignes d’échappement sont visibles, soulignant leur fonction et le caractère de course de la voiture. L’ajout d’une deuxième paire de résonateurs améliore les harmoniques d’ordre de combustion les plus nobles du moteur, créant la fusion parfaite entre le son de l’échappement et celui du système d’admission.